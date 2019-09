Concerto di Marco Mengoni al Forum di Assago. Orari e biglietti

L'8, 9 e 10 novembre Marco Mengoni si esibirà in tre concerti live al Mediolanum Forum di Assago.

Il tour

Il tour di Marco Mengoni ritornerà nei palazzetti il 6 novembre, dopo la parentesi estiva di Fuori AtlanticoTour, l’esperienza immersiva a emissioni zero alla scoperta delle bellezze del nostro Paese, che grazie al lavoro svolto con Green Nation e AzzeroCO 2 permetterà un progetto di produzione di energia da biomassa per teleriscaldamento in Valtellina (SO).

Già ambasciatore italiano della campagna di sensibilizzazione di National Geographic Planet or Plastic?, Marco è anche l’ideatore della challenge #estatesenzaplastica, un’iniziativa per incentivare e diffondere comportamenti virtuosi, legata a piccoli gesti che possono fare la differenza nel quotidiano, i cui risultati sono visibili su www.estatesenzaplastica.it grazie a un contatore che si aggiorna in tempo reale: finora sono stati raccolti oltre 30 mila pezzi di plastica.

Biglietti

I biglietti del concerto sono disponibili on-line.