Marilyn Manson in concerto: il 19 giugno all'Ippodromo

Marilyn Manson si esibirà dal vivo all'Ippodromo di San Siro il 19 giugno 2018, in occasione dell'unica data dell'anno del tour di presentazione di Heaven Upside Down.

Brian Hugh Warner (1969), noto come Marilyn Manson, è considerato uno dei più controversi artisti degli anni '90. Il suo pseudonimo nasce dall'accostamento tra il nome e il cognome di due icone della cultura americana: quello dell'attrice Marilyn Monroe e quello del serial killer Charles Manson. Le polemiche sorte attorno ai suoi comportamenti e ai testi delle sue canzoni hanno accresciuto la sua fama, rendendolo noto al grande pubblico.

Ex critico musicale, Manson fondò i Marilyn Manson & the Spooky Kids insieme al chitarrista Scott Putesky nel 1989. Da allora il gruppo ha pubblicato dieci album, ricevuto diversi riconoscimenti e intrapreso collaborazioni prestigiose con artisti come Eminem, Lady Gaga e Avril Lavigne.