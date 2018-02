Concerto di Mario Biondi: il 20 maggio al Mediolanum Forum

Mario Biondi canterà al Mediolanum Forum di Assago (MI) domenica 20 maggio 2018.

Figlio d'arte, Mario Biondi inizia la sua carriera nel 1998 facendo da spalla a big della musica come Ray Charles. Nel 2006 esce il suo primo album Handful od Soul, che gli fa conquistare, oltre a un grande successo di pubblico, il primo Disco di Platino. È poi Beyond, uscito nel 2015, a procuragli il certificato Oro; con questo lavoro l'artista si conferma come esponente di spicco dello scenario musicale italiano, godendo anche della stima della critica internazionale.