In arrivo quattro concerti imperdibili di Marracash. Orari e biglietti.

Venerdì 3 e sabato 4 aprile, sabato 18 aprile e sabato 2 maggio il rapper Marracash si esibirà sul palco del Mediolanum Forum per 4 concerti imperdibili.

Il brano

Marracash ha recentemente creato un brano per RedBull, prodotto da Crookers & Nic Sarno, per il primo episodio della nuova stagione di "Red Bull 64 Bars", il format che vede l’incontro tra un beatmaker ed un MC provenienti da mondi sonori diversi per la creazione di un brano inedito. La sfida creativa che mette a dura prova gli artisti è nel comporre 64 barre, dove ogni barra è un verso, senza la possibilità di inserire un ritornello.

Ho scelto di lavorare con Crookers e Nic Sarno - commenta Marra - un po’ perchè collaboriamo da tantissimo tempo, avevamo già fatto delle cose insieme nel mio disco “Fino a qui tutto bene”, e un po’ perchè mi è sempre piaciuto il suo suono e l’abilità di mescolare registri diversi, dall' HipHop all’elettronica. Volevo che il beat fosse d’impatto e anche un po’ “cafoncello”.

Biglietti

I biglietti del concerto di Marracash al Mediolanum Forum sono disponibili on-line.