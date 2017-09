Martin Solveig da Ovs per la Vogue for Milano

In occasione della Vogue for Milano 2017, l’evento dedicato alla moda e allo shopping solidale, il noto DJ, cantante e producer parigino Martin Solveig si esibirà, con una performance d’eccezione, nel centralissimo store OVS di via Torino. In Duomo, invece, si esibirà Liam Gallagher.



Per celebrare l’appuntamento che da nove anni punta i riflettori sulla moda Made in Italy, giovedì 14 settembre a partire dalle ore 20, OVS si trasforma in un dance floor e ospita il djset di Radio Deejay con La Pina, in attesa del live, alle ore 22, di Martin Solveig, l’artista da oltre un milione di like su Facebook.



L’evento sarà condiviso attraverso i live posting e le instagram stories sui social OVS con l’hashtag #OVSVFNO17.



Tra i DJ specializzati in house music più apprezzati d'Europa, Martin Solveig ha collaborato con artisti del calibro di Bob Sinclar, Dragonette, Bloc Party e Madonna, partecipando alla produzione del suo 12° album in studio "MDNA" nel 2012 e aprendo numerose tappe mondiali del World Tour della regina del pop.



Il DJ, cantante e producer parigino firma il suo primo album "Sur La Terre" per la Universal Music nel 2002, raggiungendo il successo con il singolo "Edony" e, dopo la pubblicazione di 3 album in studio, afferma il proprio successo mondiale nel 2011 con "Hello", brano da oltre 5 milioni di copie contenuto nell’album "Smash". Resident DJ al PACHA di Ibiza con il suo party "My House", anche quest’anno é stato tra i principali artisti in cartellone all’evento mondiale Tomorrowland.