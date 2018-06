Melody Gardot in concerto: il 23 luglio al Villa Arconati

Melody Gardot si esibirà per il pubblico di Villa Arconati lunedì 23 luglio in occasione del festival musicale che "la piccola Versailles milanese" ospiterà quest'estate.

Classe '85, la cantante jazz americana ha all'attivo cinque milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Dal 2003, dopo che un incidente stradale la rende ipersensibile a luce e suoni, la musica diventa per l'artista una via di fuga, oltre che una terapia.

Da quando esordisce sulla scena musicale con l'album Worrisome Heart (2006), Gardot è divenuta una vera e propria icona musicale.