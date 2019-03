Milano, concerto di Marco Mengoni gratis in piazza del Liberty fuori dall'Apple store

Marco Mengoni in concerto gratis a Milano. Giovedì 28 marzo, infatti, il cantante si esibirà in piazza del Liberty per "Apple Music Live", una serie di eventi organizzati proprio da Apple in collaborazione con palazzo Marino.

"Con il suo stile originale, le collaborazioni internazionali e a poche settimane dalla partenza del suo nuovo tour, Marco Mengoni è il primo protagonista di Apple Music Live - ha annunciato il comune -. Lo splendido spazio di fronte al principale Apple Store della città si trasforma nella cornice ideale per ascoltare dal vivo la migliore musica del momento".

L'appuntamento, infatti è dalle ore 20 proprio sulla famosa scalinata del negozio della "Mela". Per partecipare al concerto è necessario iscriversi a questo link: le prenotazioni sono aperte fino alle 10 del 24 marzo. I partecipanti, segnala il comune, devono avere almeno 16 anni.

(Foto da profilo ufficiale Marco Mengoni)