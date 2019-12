Una serata Metal in omaggio ai Rammstein e agli Slipknot

Venerdì 27 dicembre al Legend Club arriva un mega concerto metal in omaggio a due grandi band della storia di questo genere musicale.

Dalle 21 si terrà infatti un tributo dedicato alla band industrial metal tedesca dei Rammstein, mentre dalle 22:30 seguirà uno show in omaggio agli Slipknot. Entrambi i concerti verranno eseguiti dagli Evilsonic.

Gli Evilsonic nascono nel 2002, dopo quasi un anno di ricerca dei componenti nel 2003 il progetto prende vita. Dopo alcune prove, la ricerca accurata di maschere e abiti adatti e la costruzione del set di percussioni gli Evilsonic fanno la loro prima apparizione in un memorabile concerto al LINX CLUB di Vicenza nella città d'origine. Dal successo di quel concerto in breve tempo il nome Evilsonic viene conosciuto e vengono chiamati in varie manifestazioni in tutta Italia. Ottengono il supporto della RoadRunner records e di Slipknot.it (sito del fan club ufficiale Italiano Slipknot) e suonano anche nel primo Raduno Nazionale Slipknot Fans al Temporock (parteciperanno a tutti gli eventi successivi).