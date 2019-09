Un nuovo concerto di Michael Bublé al Mediolanum Forum. Orari e biglietti

Lunedì 23 e martedì 24 settembre Michael Bublé si esibirà in due concerti al Mediolanum Forum di Assago.

L'artista

L'artista canadese ha ottenuto nel corso degli anni un successo mondiale grazie ai suoi album caratterizzati dalle note vivaci dello swing, ritmo con cui egli stesso è cresciuto, ascoltando Ella Fitzgerald e Frank Sinatra. Bublè fino ad oggi ha vinto quattro Grammy Award e venduto oltre 60 milioni di dischi nel corso della sua carriera.

Dopo una lunga assenza il cantante è tornato sul palco per alcuni concerti nell'estate 2018 a Dublino, Londra e Sidney, esibendosi per oltre 150 mila fan; dopo la pubblicazione del nuovo album Love è di nuovo pronto a tornare in tour.

Biglietti

I biglietti per il concerto di Michael Bublé sono in vendita on-line.

