Concerto dei Muse il 12 e 13 luglio a San Siro: tutte le informazioni

Dopo le prime date in Europa e il grandissimo successo della parte britannica del loro nuovo tour mondiale, oggi, venerdì 12 luglio e domani, sabato 13 luglio, i Muse arrivano a San Siro per un concerto imperdibile.

Il "tour migliore di sempre"

La top live “rock-alternative band” del mondo, si presenta negli stadi italiani con una scenografia kolossal, un palco stellare composto da luci a led, effetti 3D, ballerini, un gigantesco scheletro robot e mostri gonfiabili; uno show grandioso, per quello che i Muse stessi definiscono “il loro tour migliore di sempre”.

Dopo Milano

Oltre a Milano, la band si esibirà anche sabato 20 luglio a Roma, per presentare il loro ultimo capolavoro “Simulation Theory”, concept album in cui le macchine hanno preso il sopravvento sugli uomini.

"Consigliamo caldamente" scrivono gli organizzatori "di arrivare allo Stadio con largo anticipo, sia per il ritiro dei biglietti acquistati online con opzione “Ritiro presso il luogo dell’evento” sia per facilitare i controlli di sicurezza".

Informazioni pratiche

Per facilitare l’uscita dallo stadio dei fan alla fine dei concerti, su disposizione della Questura saranno chiuse le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. In alternativa è possibile utilizzare la stazione M5 di San Siro Stadio o raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 10/15 minuti. Le linee 16 e 90/91, invecem sono potenziate con vetture aggiuntive. Tra San Siro e Baracca, i tram della linea 16 sono sostituiti da bus per lavori.

I parcheggi di Molino Dorino, Lampugnano e Bisceglie prolungano l’orario di apertura fino alle 2 di notte. Un servizio navetta collega i parcheggi di Lampugnano e Bisceglie allo stadio.

I biglietti del concerto acquistati in prevendita includono un biglietto giornaliero Atm. Il biglietto si ritira ai distributori automatici delle stazioni della metropolitana (quelle che si trovano nell’area urbana).

Apertura porte alle ore 16.

Credit immagine Hans-Peter van Velthoven