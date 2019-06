Ecco "consolamentum": un concerto con i canti della tradizione cristiana

"Consolamentum" CANTI RELIGIOSI CRISTIANI

Dal punto di vista musicale questo programma rappresenta una specie di viaggio che ripercorre il linguaggio della musica sacra e religiosa attraverso i secoli: spaziando tra stili ed epoche diverse, coprendo un arco temporale di oltre mille anni.

Sono presenti infatti espressioni di epoche molto antiche tratte dal canto gregoriano e ambrosiano, da antichi codici dal canto liturgico del sec.XIII, seguite da composizioni religiose della tradizione contadina italiana fino a quelle moderne dei cantautori

Dieci secoli di canti sacri e religiosi,dove i moduli musicali più disparati si fondono e si confondono nella nella meraviglia e bellezza della musica.

Dal punto di vista tematico il programma ha un’impronta fortemente ‘cristologica’ imperniato cioè sulla figura di Cristo, Redentore del mondo, presentando la figura di Gesù dalla nascita(Quanno nascette Ninno") fino alla morte(Voi ch'amate lo criatore)

Quindi da un lato la devozione,come tono dominante,in canzoni come"Adoro te devote" e "Quanno nascette Ninno"dall'altro lo slancio affettivo in canti come "Pange lingua" e "Bambin l'è nato"

I brani del concerto rimangono intatti com'erano al momento della loro composizione, millecinquecento o cinquant'anni fa: è nuova forse solo la maniera di intenderli e interpretarli, non sempre assicurandosi la piena condivisione delle intenzioni, ma certamente garantendo la capacità ,tutta moderna, di rispettare la verità testuale e artistica di questo repertorio e l’intensità e lo stupore della della musica.

In questo modo il programma risulta musicalmente molto vario e, dunque, secondo i nostri intenti, ben ascoltabile anche da un pubblico che abitualmente non frequenta concerti di musica sacra.

