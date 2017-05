VI INVITIAMO AL CONCERTO DI MUSICA SACRA DEDICATO ALLA MADONNA SABATO 13 MAGGIO ALLE ORE 18:00 PRESSO LA CHIESA DI S. ANTONIO ABATE (via S.Antonio 5, Milano, tra via Larga e Statale). Suonerà l'organo con il quale ha suonato il giovane Mozart quando ha vissuto a Milano. Seguendo la missione del nostro progetto culturale, presentiamo i giovani talenti internazionali che vivono a Milano e che sono tra i migliori nel loro campo. Organista Fabrizio Guidi, 19enne studente del Conservatorio di Milano, suonerà le musiche di Frescobaldi, Bach, e altri. Soprano La georgiana Lia Jashi sta terminando i corsi di perfezionamento presso la Scuola Civica di Musica Claudio Abbado dopo essersi laureata al Conservatorio di Tbilisi (Giorgia). Canterà tra l'altro le composizioni più famose tra quelle dedicate alla Madonna: lo Stabat Mater di Pergolesi, il Magnificat di Bach e l'Ave Maria di Schubert. A ottobre il progetto Una Musica per l'Anima (direttore artistico Natalia Tyurkina) compirà 2 anni di attività, coinvolgendo sino ad oggi quasi 40 musicisti di diversa nazionalità, in particolare Russi, Italiani, Ucraini e Georgiani, con l'età media di quasi 25 anni. In collaborazione con il Touring Club Italia, il Circolo Filologico e il Conservatorio Giuseppe Verdi abbiamo organizzato più di 40 concerti, presentando sempre i giovani artisti di rilievo internazionale nei luoghi tra i più belli di Milano come la chiesa di S. Maurizio San Maurizio, nota anche come la Capella Sistina di Milano, la chiesa di San Celso, nota anche come la Chiesa degli Sposi, la Chiesa Rossa, illuminata con impianto opera dell'artista Dan Flavin, il Palazzo Bocconi e il Conservatorio Giuseppe Verdi. Con i nostri concerti cerchiamo infatti di creare un dialogo tra la bellezza dei luoghi e la musica della loro epoca. Seguiteci con la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/MusicistiRussi/ , con il nostro sito: musicistirussi.it , e con il canale Youtube: youtube.com/channel/UCV140_-pcFhNmbzRELRHBTg