Concerto musiche barocche

sabato 23 settembre 2017 dalle 18:00 alle 19:00

presso Chiesa di Sant'Antonio Abate (via Sant'Antonio 5, Milano)

entrata LIBERA



Concerto dal Ciclo "Aperti per voi" di Touring Club Italiano.

Organizzato da Centro Culturale Conca Fallata.

Trio di flauto, violino e violoncello di MusicistiRussi

direttore artistico Natalia Tyurkina.



flauto - Alberto Gaetano

violino - Elisa Scanziani

violoncello - Rustem Smagulov



il programma del concerto:

Arcangelo Corelli (1653-1713) Sonata op.3 no.5 F-major

Arcangelo Corelli (1653-1713) Sonata op.3 no.8 D-major

Antonio Lucio Vivaldi (1678 - 1741) op.1 SONATA VI in D-major RV 62

Georg Friedrich Handel (1685 - 1759) Trio Sonata op.2 no 1 H-moll HWV 386B

Georg Friedrich Handel (1685 - 1759) Trio Sonata op.2 no 2 G-moll HWV 387

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) sonata BWV 1038, in G-major

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809) London Trio No. 1 in C-major