MIlano, Concerto di organo e violino nella chiesa di San Maurizio

Abbiamo il piacere di invitarvi al nostro concerto del

giovedi' 26 ottobre alle 20.30 nella

chiesa di S. Maurizio al Monastero Maggiore (Corso Magenta 13, Milano).

ENTRATA LIBERA (sono solo 88 posti)

il titolo "la meraviglia dell'affetto" .

Il programma prevede brani rari:

Luzzasco Luzzaschi (1545-1607) O Primavera Gioventù de l'anno ( da 12 madrigali per cantare e suonare )

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) Cento Partite sopra Passacaglia (1637)

Johann Jakob Walther (1650 - 1717) Preludio VIII, Suite per violino e basso da Hortulus Chelicus (1688)



La chiesa di S. Maurizio è conosciuta anche come “la Cappella Sistina di Milano” perché decorata internamente con un vasto ciclo di affreschi della scuola di Leonardo da Vinci.

In occasione del concerto l'organista Marimo Toyoda suonerà il famoso organo Antegnati della stessa chiesa, uno dei migliori d’Europa.

Il 26 ottobre potrete godere della bellezza della musica rara suonata dai nostri musicisti e della bellezza degli affreschi che ne saranno la degna cornice.

"Duo Barocco" di #MusicistiRussi

Violino barocco: Aki Takahashi

Organo: Marimo Toyoda

