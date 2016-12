Concerto di Natale nella basilica di Sant'Ambrogio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Mercoledì 21 dicembre alle 21 la Basilica di Sant'Ambrogio di Milano ospita il tradizionale Concerto di Natale offerto dalla Fondazione Enzo Hruby alla Città di Milano. Protagonista la violinista Anastasiya Petryshak, giovane musicista tra le più acclamate nel panorama mondiale, che viene accompagnata in questa occasione dall'Orchestra Sinfonica Carlo Coccia diretta da Michele Brescia. In programma il Concerto in sol maggiore n. 3 KV 216 e la Sinfonia in sol minore n. 40 K 550 di Mozart. FONDAZIONE ENZO HRUBY- E' stata costituita a Milano nel 2007 per promuovere la cultura della sicurezza intesa quale protezione e salvaguardia dei beni pubblici e privati di interesse artistico, monumentale, storico e paesaggistico attraverso il corretto impiego delle più moderne tecnologie. Tra le diverse iniziative, offre un contributo concreto per la protezione del patrimonio culturale italiano assumendosi gli oneri per la messa in sicurezza di beni e monumenti attraverso sistemi antintrusione, di videosorveglianza e antincendio. Nel 2016 sono stati sostenuti progetti di grande rilievo, quali la protezione dell'auditorium della Fondazione Cini sull'Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, il Duomo di Brescia, il Museo del Violino di Cremona, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, l'Accademia Carrara di Bergamo e importanti mostre a Pompei e ai Musei Capitolini di Roma. Tra i progetti pluriennali in corso, la protezione dei Musei di Strada Nuova di Genova e della Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. ANASTASIYA PETRYSHAK - Nasce in Ucraina nel 1994. Allieva del Maestro Salvatore Accardo, acquisisce una solida formazione nelle più importanti istituzioni musicali italiane ed europee ed è oggi impegnata in un'intensa attività concertistica come solista. Specializzata nell'utilizzo dei più preziosi violini antichi esistenti al mondo, collabora con il Laboratorio di acustica musicale del Politecnico di Milano e il Laboratorio di diagnostica non invasiva dell'Università degli studi di Pavia. Nel 2015 è stata scelta per far parte del progetto voluto da Papa Francesco e dal Pontificio Consiglio per la famiglia "Il Grande Mistero", per celebrare la giornata mondiale della famiglia con una serie di concerti nelle cattedrali più importanti del mondo. Nell'ottobre 2016 si è esibita al Teatro Carlo Felice di Genova con il celebre violino "Cannone" appartenuto a Niccolò Paganini. Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili Per informazioni: tel. 02.38036625 - info@fondazionehruby.org