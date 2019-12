Uno speciale augurio di Natale da Uniqlo con il coro dei Piccoli Cantori

Sabato 21 dicembre alle 11, un augurio speciale di buon Natale accoglierà i clienti Uniqlo nello store di piazza Cordusio, dove si esibirà il coro dei Piccoli Cantori di Milano. Questa iniziativa fa seguito a l la marcia dell’Unicef a cui il coro ha preso parte nelle scorse settimane, e per cui il brand ha donato alcuni capi di vestiario.

Il coro dei Piccoli Cantori

I Piccoli cantori di Milano è un coro di voci infantili composto da circa un centinaio di bambini e adolescenti tra i 5 e i 14 anni di età. L’attenzione per le cause sociali e l’impegno a favore delle persone più fragili è un tratto distintivo del Coro de I Piccoli Cantori, che hanno portato il proprio talento e la propria passione per il canto negli ospedali, nelle case di riposo e in altri luoghi di sofferenza. Oltre alla gioia e al sollievo che hanno offerto a bambini, anziani e ammalati, i Piccoli Cantori hanno contribuito alla realizzazione di cause importanti.