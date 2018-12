Concerto natalizio

sabato 22 dicembre dalle 12:30 alle 13:45

presso chiesa Chiesa di Sant'Antonio Abate (Via Sant'Antonio 4, Milano)

Orchestra da camera

(14 componenti: 6 violini, 3 viole, 3 violoncelli, 1 contabasso, 1 direttore)

sotto la direzione di Rustem Smagulov



in Programma:

J.S.Bach Concerto di Brandenburgo n.3 in Sol maggiore BWV 1048

E.Elgar Serenata per archi op.20

A.Vivaldi Quattro stagioni

R.Smagulov Natalizia per orchestra d'archi



adentrata GRATUITA ad esaurimento posti



Ci vediamo al concerto!

Natalia Tyurkina

direttore artistico del gruppo MusicistiRussi

musicistirussi@gmail.com

www.musicistirussi.it

fb: MusicistiRussi