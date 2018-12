Concerto natalizio: il 16 dicembre a Chiesa Rossa

Concerto Natalizio dalla rassegna milanese "Una Musica per l'Anima" del gruppo Musicisti Russi, organizzato dal Associazione Multiculturale AURORA (AMA)

chiesa Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa

(via Neera 24 Milano)

domenica 16 dicembre 2018 ore 16:00



L' orchestra da camera (9 componenti insieme con il direttore) e' del gruppo Musicisti Russi di Milano, che da ottobre 2015 ha svolto piu' di 70 concerti in Milano e dintorni (Novara, Firenze e altri piccole citta').

L'orchestra e' composta da giovani (da 22 anni a 30 anni) professionisti di rilievo internazionale provenienti da diversi Paesi del mondo (Russia, Kasachestan, Polonia, Romania, Germani e altri). Sono tutti laureati ai Conservatori d' Italia, per la maggior parte a Milano, e collaborano con diverse orchestri a Milano e dintorni, compresa l'orchestra della Scala e la Verdi.



Rustem Smagulov – 30 anni, compositore e direttore di orchestra. Grazie alla sua passione per la musica e' stato possibile a organizzare questo concerto.



Il programma proposto:

E.Grieg Holberg suite op.40

E.Elgar serenata per archi op.20

Corelli concerto n.8 per la notte di Natale. op.6

R.Smagulov Natalizia per orchestra archi



Ultimo brano e' composto dal direttore d' orchestra e compositore giovane contemporaneo Rustem Smagulov. Le sue composizioni sono state apprezzate dal Prof. Giovanni Mazza (Conservatorio di Milano).