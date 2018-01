Live dei Negrita: il 14 aprile al Mediolanum Forum

I Negrita suoneranno per il pubblico del Mediolanum Forum di Assago (MI) il 14 aprile 2018, in occasione del tour di pesentazione del loro nuovo album, anticipato dal singolo Adios Paranoia.

La rock band, attiva dagli anni '90, ha all'attivo nove album in studio, due dischi dal vivo e due raccolte. Tra i brani più celebri: Rotolando verso sud, Gioia infinita, Magnolia, Che rumore fa la felicità e Brucerò per te. L'ultimo brano, Adios Paranoia, è stato composto in California e ne riscrea le atmosfere di spensieratezza: "Via la paranoia, ma soprattutto via i vecchi concetti di composizione e arrangiamento. Nel videoclip ci siamo divertiti a girare fra cielo e sabbia, mete e miraggi, fuga ed esplorazione. Torniamo rinnovati, contemporanei e con la voglia di spaccare il domani. È la nostra ricetta per non invecchiare mai", come scrivono i Negria.