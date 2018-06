Noa & Band in concerto: l'11 luglio a Villa Arconati

Noa and Band si esibirà dal vivo per il pubblico di Villa Arconati mercoledì 11 luglio, in occasione del festival musicale che "la piccola Versailles milanese" ospiterà quest'estate.

La cantante israeliana Noa, nome d'arte di Achinoam Nini, classe '69, è attiva sulla scena musicale dal '91 e attualmente ha all'attivo 13 album. I suoi brani trattano temi legati al suo paese di origine, come la guerra e il terrorismo. Il suo ultimo lavoro Love Medicine è uscito nel 2014 e vede importanti collaborazioni con artisti quali Gil Dor e Pat Metheny.