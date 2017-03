Concerto nuova polifonica ambrosiana: ‘Il cornetto fra rinascimento e barocco’

Il 31 marzo alle ore 21.00 presso la chiesa di San Bartolomeo in occasione del 70° anniversario dalla Fondazione della Polifonica, si terrà il Concerto della Nuova Polifonica Ambrosiana. Una serata di particolare interesse per gli amanti della musica barocca dove un gruppo di giovani interpreti si cimenterà in un programma in cui il cornetto, uno degli strumenti simbolo già a partire dal Rinascimento, sarà protagonista. Durante la serata José Manuel Fernandez Bravo al cornetto, Linda Przybiernow al violino, Stefano Seregni al trombone, Mauro Colantonio alla Viola da gamba e Sonia Hrechorowicz all'Organo e Eleonora Bellini come Soprano Solista eseguiranno musiche di: Fiorenzio Maschera, Alessandro Grandi, Nicolò Corradini, Giovanni Picchi, Marcantonio Cavazzoni, Giuseppe Scarani, Arcangelo Crotti da Ferrara, Girolamo Frescobaldi, Andrea e Giovanni Gabrieli, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Adrian Willaert, Jacques Arcadelt, Toinhot Arbeau. Il cornetto è universalmente considerato lo strumento principe del Rinascimento. Ebbe la sua fortuna tra il XVI secolo e la prima metà del XVII apprezzato per la sua versatilità e la sua incredibile capacità di imitare la voce umana, canone estetico predominante in tutto il periodo. La sua duttilità permetteva a questo strumento di essere impiegato tanto nella musica colta (musica sacra, sonate) quanto in quella profana (danze), tanto nelle chiese e nelle corti quanto all'aperto. Capace di sonorità vicine a quelle della tromba quanto di dolcezza ed eleganza che gli permettevano di suonare insieme alle voci, ai flauti e alle viole. La Nuova Polifonica Ambrosiana nasce nel 1980 come naturale continuazione della Polifonica Ambrosiana fondata nel 1947 da Mons. Giuseppe Biella che riscoprì molti tesori del repertorio italiano e milanese, facendo conoscere autori allora ignoti al grande pubblico. Negli anni ha fatto tournée in Italia, Europa, Corea e Giappone, collaborando con importanti complessi strumentali e orchestrali. Nel 1997 la Polifonica ha avuto dal Comune di Milano l'Ambrogino per la cinquantennale attività e nel 2001 l'attestato di Benemerenza Civica. Per Informazioni: Nuova Polifonica Ambrosiana Viale Argonne, 4 - 20133 Milano Tel. 02 740451 Web: www.nuovapolifonicambrosiana.org Email: npolifonicambrosiana@tiscali.it