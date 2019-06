Invito all'opera: concerto lirico a Palazzo Clerici, ingresso gratuito

Giovedi, 20 Giugno ore 20:30 – “Invito all’Opera” presso nella splendida “Sala Liberty” del Circolo Filologico Milanese (via Clerici, 10) – Ingresso Gratuito.



L’associazione culturale "Art & Music Insieme" vi invita al Concerto: “Invito all’Opera”. Ingresso gartuito!



Una serata di grande Cultura, Arte e Musica per avvicinare anche i neofiti alla magia della Lirica e del Bel Canto.

Il programma include i pezzi più amati dell'Opera lirica e le più famose romanze da salotto e le più celebri canzoni napoletane.

Si esibiranno il soprano Katerina Adamova Mazzei insieme al tenore Sebastiàn Ferrada, cantanti di prestigio internazionale. Al pianoforte il Maestro Loris Peverada, professore della Scuola Civica C. Abbado.



https://www.facebook.com/events/3015439558474188/

Gallery