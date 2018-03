Serata all'opera - Concerto a favore dell'associazione i semprevivi onlus

Il Coro Musicae Cultores di Milano darà vita ad un concerto lirico proponendo cori delle più famose opere italiane di Monteverdi, Donizetti, Verdi e Rossini per una serata all’insegna della beneficenza e della solidarietà.

L’evento è promosso e organizzato da ISemprevivi+onlus, associazione di educazione e solidarietà psicologica, nato nel 2005 nella Parrocchia di San Pietro in Sala in Milano.

Obiettivo primario dell’associazione è di offrire un supporto e un’assistenza in cui la competenza professionale specialistica - psicologica, psicoterapeutica e psichiatrica - si unisce a uno spirito umanitario dove la comunità parrocchiale, intesa come territorio, diventa “agente terapeutico aggiuntivo” alla socialità.

L’associazione ISemprevivi+onlus agisce su fronti diversi e complementari: quello della terapia psicologica individuale e di gruppo (sportello psicologico), quello dell’attività educativa e della risocializzazione attraverso i diversi laboratori (Centro Diurno Adulti e Centro Diurno Adolescenti “Il sorriso di Lollo”) e quello dell’abitare offrendo a quindici persone, affette da disagio psicologico, un luogo dove sperimentarsi nella dimensione di autonomia.

Oggi l’Associazione ISemprevivi+onlus consta di 50 volontari e di 20 professionisti tra psicologi, psichiatri e educatori. Gli utenti coinvolti, tra adolescenti e adulti supera le 150 unità

Il Coro Musicae Cultores nasce a Milano nel 2010 presso la scuola musicale Monteverdi per iniziativa di alcuni genitori degli allievi, amanti del bel canto. E’ attualmente composto da 25 elementi e diretto dal Maestro Silvana Buonafina che lo ha preparato ai numerosi concerti in cui si è esibito.

Il Coro ha un repertorio vasto che comprende i brani di famose opere italiane di Monteverdi, Donizetti, Verdi e Rossini oltre ad un repertorio di Musica Sacra.

Gli eventi che hanno visto la partecipazione del Coro milanese hanno spesso riguardato la raccolta fondi per iniziative benefiche e di promozione della cultura musicale, ma anche Messe cantate e concerti di Natale. Le ultime esibizioni del Coro sono state nella prestigiosa cornice di Casa Verdi, la casa di riposo per Musicisti che Giuseppe Verdi ha donato alla sua città adottiva, a Casa Usellini (Dimora Storica ad Arona – Lago Maggiore) e nella chiesa San Vito a Somma Lombardo (VA). In programma sono previsti diversi concerti in sedi prestigiose.