Concerto di Ornella Vanoni: il 28 ottobre al Piccolo

Sabato 28 ottobre Ornella Vanoni sarà al Piccolo Teatro Strehler con il concerto Sono nata qui.

Lo spettacolo celebra il ventennale della morte di Giorgio Strehler, il 70 ° dalla fondazione del Piccolo e la riapertura del teatro a lui intitolato (chiuso da luglio per interventi di manutenzione).

Nel repertorio i brani con cui Giorgio Strehler -in collaborazione con Dario Fo, Gino Negri, Fausto Amodei e Fiorenzo Carpi- mise in musica vecchie ballate dialettali che avevano per protagonisti furfanti, poliziotti, malfattori, balordi, carcerati e minatori, con storie ambientate a Milano e a volte cantate in dialetto.