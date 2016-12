Il 1° gennaio torna il concerto gratuito a Palazzo Marino

Il 1° gennaio 2017 torna il tradizionale appuntamento con la Banda Civica che, come ogni anno, porgerà i propri auguri per l'anno nuovo offrendo un concerto gratuito.

Si parte a Palazzo Marino per poi proseguire al Comando dei Vigili Urbani di via Beccaria e nel cortile della Curia in piazza Fontana 2, sede dell'Arcivescovado.