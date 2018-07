“Concerto per Architettura”: dal 19 settembre al 19 ottobre alla Fondazione Arnaldo Pomodoro

Dal 19 settembre al 19 ottobre 2018, la Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano accoglie la personale di Roberto Pugliese (Napoli, 1982), dal titolo Concerto per Architettura. La mostra è il secondo appuntamento con il nuovo ciclo delle “Project Room” della Fondazione, che mette a disposizione di giovani curatori e artisti il proprio spazio e le proprie competenze, per raccontare al pubblico le ultime tendenze della scultura contemporanea.

“Concerto per Architettura” di Roberto Pugliese sarà eseguito sotto forma di concerto la sera dell’inaugurazione (18 settembre, ore 18), per essere poi registrato e riprodotto per tutta la durata della mostra attraverso un'installazione appositamente studiata dall'artista, affiancata da altre due sculture sonore tipiche della ricerca di Pugliese, “Score” (2016) e “Risonanti pressioni materiche” (2014), in cui il suono composto da Pugliese viene emesso da una serie di piccole trombe poste una accanto all’altra.

Ingresso libero.