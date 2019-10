"China Night", la Filarmonica della Scala celebra la Cina

In scena, la Filarmonica della Scala diretta da Muhai Tang, violino solista il virtuoso cinese Ning Feng, in un programma che comprende celebri composizioni dei più importanti autori cinesi dell’ultimo secolo. Tra queste, il concerto per violino e orchestra The Butterfly Lovers, celebre canto d’amore e libertà scritto agli albori della rivoluzione cinese da due giovani studenti, destinati a diventare delle star del firmamento musicale orientale, Chen Gang e He Zhan Hao.

