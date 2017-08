"Un concerto per Enzo Jannacci": il 20 settembre alla Balera dell'Ortica, ingresso libero

Mercoledì 20 settembre la Balera dell'Ortica ospita la seconda edizione di Faceva il palo nella Banda dell'Ortica - Un concerto per Jannacci.

Diversi artisti interpretano l'ampio repertorio del cantastorie di Milano: tra vite di fabbrica e di periferia, "gente che andava a Rogoredo per amore e in Ortica per organizzare un colpo".

La cornice è quella dell'Ortica, un quartiere rimasto intatto, come una volta, con la celebre balera oggi frequentata da persone di ogni età.