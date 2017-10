"Concerto per Matera": il 15 ottobre, gratis all'Auditorium di Milano

Domenica 15 ottobre all'Auditorium di Milano si terrà Concerto per Matera capitale europea della cultura 2019, lo spettacolo gratuito dell''Orchestra da Camera Italiana, con la direzione del Maestro Salvatore Accardo.

L'iniziativa celebrerà l'accordo di collaborazione tra Regione Basilicata, l'Agenzia di Promozione Territoriale e il Comune di Milano per Matera capitale europea della Cultura 2019. In scaletta Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, autore originario della Lucania, la cui musica viene eseguita ogni anno al festival di Pomarico (MT).

Introdurrà l'iniziativa e presenterà la serata l'attore e regista Ulderico Pesce. Per partecipare gratuitamente è necessario scaricare e stampare il coupon sul sito del Comune, per poi presentarlo alla bigletteria dell'Auditorium di Milano. Ogni invito è valido per due persone. Ingresso in sala fino alle 20:15.