Concerto per pianoforte a otto mani

Domenica 25 marzo alle ore 18 presso Villa Pallavicini in via Meucci 3 le sorelle Zampa si esibiranno in un concerto per pianoforte. Un programma ampio e raffinato che comprende anche l'esecuzione di brani suonati a otto mani.

Il concerto fa fa parte del progetto "ClassicAperta" ed è organizzato dalla associazione X MiTo Onlus.

Ingresso gratuito con rinfresco finale.