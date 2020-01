Un concerto di pianoforte con il giovane talento Granata alla Società Umanitaria

Domenica 12 gennaio presso il Salone degli Affreschi della Società Umanitaria si terrà un concerto di pianoforte con il giovane talento Francesco Granata.

Francesco Granata

Francesco Granata, classe 1998, si è diplomato in pianoforte nel 2016 con massimo dei voti, lode e menzione speciale con A. Chielli al Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Ha studiato inoltre composizione con G. Colardo e si è specializzato in musica da camera con E. Piemonti. A soli 20 anni ha ottenuto il Diploma di Alto Perfezionamento in Pianoforte dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma con B. Lupo. Si è perfezionato nell’esecuzione pianistica in numerose Master Class, in Italia e all’estero, tra gli altri con G. Bellucci, M. Bilson, A. Lucchesini, L. Margarius, A. Nosè, R. Plagge e R. Plano.

Nel suo percorso, sin da giovanissimo, ha ottenuto riconoscimenti, risultando primo assoluto in numerosi concorsi esecutivi (Premio Tavella, Premio Crescendo di Firenze, Concorso della Società Umanitaria di Milano, Concorso Bramanti di Forte dei Marmi, Premio del Conservatorio di Milano, Concorso tra tutte le classi dell’Internationale Sommerakademie del Mozarteum di Salisburgo).

A 8 anni ha eseguito il suo primo concerto, e da allora si è più volte esibito in recital solistici in Italia e all’estero. In particolare, ha suonato, tra gli altri, per Agimus, Gioventù Musicale d’Italia, Società Umanitaria, Società del Quartetto di Milano, Società dei Concerti di Milano, Amici della Musica di Padova, Associazione Venezze di Rovigo, Circolo Culturale Bellunese, Fondazione Teatro la Fenice, Bologna Festival, Accademia Filarmonica di Bologna, Società dei Concerti di Trieste, Casa Menotti di Spoleto, Associazione Auditorium di Trani, Amici della musica di Firenze, Pordenone Music Festival, Accademia Filarmonica Romana, Fondazione “William Walton” di Ischia, Musée Debussy e Istituto Italiano di Cultura a Parigi, Festival “Lisztomanias” di Chateauroux, MG Concerts di Bruxelles, Mehli Metha Music Foundation a Mumbai. Ha collaborato in diverse formazioni di musica da camera, in particolare in duo con la violinista M. Miramonti, con il fagottista A. Cellacchi e in trio.