Concerto di pianoforte: "I dolci sogni del romanticismo". Pianista Sofiya Chaykina

Musica pianistica nella Basilica di San Nazaro in Brolo: "I dolci sogni del Romanticismo".

Il programma prevede Robert Schumann "Carnevale" op.9; Mendelssohn Variations Sérieuses, Op. 54; Frederic Chopin scherzo №2 b-moll Frederic Chopin Preludes.

La pianista è Sofiya Chaykina.

La rassegna Milanese "Una Musica per l'Anima" (direttore artistica Natalia Tyurkina) ha lo scopo di far conoscere al pubblico giovani talenti, di rilievo internazionale. Il progetto aiuta i migliori giovani musicisti che vivono a Milano a fare un passo importante dopo aver finito gli studi.

I nostri musicisti sono cresciuti di numero: da 4 a 30 in sedici mesi. Adesso il progetto unisce musicisti di diversa nazionalità (russi, giapponesi, ucraini, georgiani e italiani). Giovani, ma già vincitori di numerosi concorsi internazionali e premi italiani. Giovani, ma già apprezzati in concerti in tutto il mondo: dal Giappone all'Europa, dalla Corea al Canada, dalla Russia all'Italia e agli Stati Uniti.