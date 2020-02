Un concerto di pianoforte de LaVerdi in arrivo a Milano

Domenica 22 marzo al Teatro Gerolamo p rosegue la stagione cameristica dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.

Il quinto appuntamento vede come protagonista un pianoforte: quello del Giovane Artista Residente de laVerdi, il talentuoso Luca Buratto. Meno di due mesi fa il giovane virtuoso si esibiva in Auditorium di Milano nell’esecuzione del Concerto in Sol maggiore per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel, accompagnato da Jader Bignamini sul podio, ottenendo un unanime consenso di pubblico e critica. Memorabile fu il primo bis concesso da Buratto, come un’anticipazione del concerto di due mesi dopo: l’Allegretto grazioso dalla Sonata K. 333 in Si bemolle maggiore, dimostrando già soltanto con quell’amuse-bouche una limpidezza di suono e una chiarezza del fraseggio di rara bellezza .

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.