Concerto pro fenice con la star del violino leonardo moretti al conservatorio G.Verdi

Il nuovo astro del violino Leonardo Moretti, 19 anni, vincitore di 58 concorsi di cui 18 internazionali, suona gratuitamente all'Award Music Gala 2019 di Associazione Arena Media Star a favore del Gran Teatro La Fenice di Venezia, recentemente colpito dall'acqua alta, alle ore 18.00 del 16 novembre nella Sala Puccini del Conservatorio Verdi di Milano. A seguire, dinner "Symphony of Nature" presso Bowls, Galleria San Babila 4/A. Contributo concerto: 15 euro, pacchetto concerto e dinner 45 euro (60 posti max).

Prima del concerto saranno premiati altre personalità della musica: il prof. Salvatore dell'Atti, compositore, docente, musicista e musicologo toscano; la mezzo soprano Sofia Janelidze, apprezzata sulle ribalte operistiche a livello internazionale; nella categoria giovani il pianista Andrea Tamburelli, che accompagna Leonardo Moretti in una performance che prevede pezzi difficilissimi:



F. Schubert, Rondó n°. 1

H. Vieuxtemps, Fantasie sur le Thème de “Lucile” by A. Grétry op. 35

J. Heifetz - M. Ponce, My Little Star

S. Rachmaninoff - F. Kreisler, 18th Variation on a Theme of Paganini op. 43

N. Paganini, Variazioni su Nel Cor più non mi sento (Ed. È. Sauret)

R. Schumann, Fantasy op. 131

L. Van Beethoven, Romanza n°. 2

M. Mussorgsky - S. Rachmaninoff, Hopak - ‘Sorochinsky Fair' (from story by N. Gogol’)

H. Wieniawski, Romanza

A. Bazzini, Scherzo Fantastique op. 25 “Les Ronde de Liutins”





Encores (Bis):

// “Viaggio con Leonardo”, inedito di Leonardo Moretti

Oblivion di Piazzolla, “White Christmas”, J. S. Bach, Busoni virtuoso piece, ...