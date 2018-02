Concerto di Prophets of Rage: l'8 luglio all'Ippodromo di San Siro

Prophet of Rage arriva in concerto all'Ippodromo di San Siro l'8 luglio 2018, in occasione di Milano Summer Festival.

Tom Morello, Tim Commerford, Brad Wilk, Chuck D., DJ Lord e B-Real formano Prophet of Rage, il super gruppo rap metal nato nel 2016 in risposta alle elezioni presidenziali americane. Influenzati da artisti come Clash, Johnny Cash, KRS-One e Public Enemy, i Prophet hanno pubblicato il loro disco di debutto lo scorso settembre. L'album, uscito omonimo, contiene 12 brani in cui generi e stili musicali diversi si miscelano.

I biglietti per l'8 luglio sono in vendita da lunedì 12 febbraio sui canali ufficiali e in tutti i punti vendita autorizzati.