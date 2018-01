Punkreas in concerto: il 24 marzo all'Alcatraz

Sabato 24 marzo i Punkreas si esibiranno per il pubblico dell'Alcatraz.

Il gruppo punk milanese, attivo dal 1989, è formato da Cippa (voce), Endriù (chitarra), Paletta (basso), Noyse (chitarra) e Gagno (batteria). "Musicalmente", scrivono gli organizzatori, "la band cerca sonorità grezze e furenti che rivelano peraltro una tecnica eccellente ed una creatività – soprattutto nei testi – fuori dal comune".

A seguire dopo il concerto set di All You Can Beat, tra pop house, reggaeton, revival, hip hop e trap.