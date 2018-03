Concerto di Queen + Adam Lambert: il 25 giugno al Mediolanum Forum

I Queen e Adam Lambert suoneranno al Forum di Assago (MI) lunedì 25 giugno, in occasione del tour europeo che celebra il 40° anniversario di News Of The World, sesto album della band che ricevette moltissimi elogi da parte della critica.

Sul palco insieme ai Queen e Adam Lambert, che collaborano fianco a fianco dall'edizione di American Idol del 2009, Spike Edney alle tastiere, Neil Fairclough al basso e Tyler Warren alle percussioni. Il concerto prevederà show di luci e allestimenti spettacolari.

I leggendari Queen videro i propri natali nella Londra del 1971, quando il cantante e pianista Freddie Mercury si unì al chitarrista Brian May e al batterista Roger Taylor. Nel giro di pochi anni la band si affermò come una delle più importanti della storia della musica, arrivando a vendere 300 milioni di dischi e dando vita a brani indimenticabili quali Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love, Somebody to Love, We Will Rock You, Who Wants to Live Forever, I Want It All, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, A Kind of Magic, Another One Bites the Dust e I Want to Break Free. Tanti anche i riconoscimenti ricevuti dal gruppo: l'inclusione nella Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland (2001) e nella UK Music Hall of Fame (2004) e l'elezione a "miglior gruppo britannico di tutti i tempi", a partire da un sondaggio promosso da BBC (2007). Dopo la morte di Mercury, leader carismatico del gruppo, nel 1991, e il ritiro di Deacon, nel 1997, la produzione della band si fermò; May e Taylor però continuarono a suonare insieme, fondando nel 2005, insieme a Paul Rodgers, Queen + Paul Rodgers e, nel 2009, Queen + Adam Lambert.

A causa della grande richiesta di posti in parterre da parte dei fan, il gruppo ha annunciato un cambiamento nella disposizione dei posti in parterre che, diversamente da quanto deciso in precedenza, saranno posti in piedi non numerati. Tutte le comunicazioni dettagliate per coloro che abbiano già acquistato i biglietti in parterre saranno diffuse direttamente dagli operatori di Vivaticket. Chi non avesse ricevuto indicazioni può rivolgersi al call center Vivaticket al numero 892.234. Coloro che abbiano già acquistato i biglietti in Parterre I settore potranno scegliere tra due opzioni: il ricolloco del proprio posto in Tribuna VIP Settore A allo stesso prezzo; il cambio del proprio biglietto in parterre in piedi non numerato; sarà rimborsata la differenza.

I biglietti a disposizione saranno messi in vendita dalle ore 10 di giovedì 8 marzo nell'unico circuito di vendita autorizzato Vivaticket.