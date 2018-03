Sold out per Roger Waters: il 17 e il 18 aprile l'ex Pink Floyd al Mediolanum Forum

Roger Waters suonerà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) il 17 e il 18 aprile 2018, in occasione del tour europeo Us + Them. Attualmente le date risultato entrambe sold out.

L'artista britannico - ex cantante, autore dei testi e bassista dei Pink Floyd (dal 1965 fino al 1985) - negli ultimi 30 anni ha intrapreso una carriera da solista. I suoi brani presentano spesso temi di denuncia sociale e critica politica.

In programma per le date del 17 e 18 aprile: le canzoni più celebri dei Pink Floyd (The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here) insieme a brani del repertorio da solista di Waters e tracce del nuovo album Is This the Life We Really Want?. Gli show di Waters sono noti per la spettacolarità e l'altissimo livello di produzione audiovisiva che li caratterizza.