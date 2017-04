Rosso Arese, percorso musicale con Vivaldi

ROSSO ARESE è il primo percorso musicale che domenica 7 maggio accomunerà 3 eccellenze dell’area aresina: IL CENTRO, villa La Valera e il Museo Storico Alfa Romeo, sotto l’insegna della musica classica e del colore rosso, la nuance simbolo della passione.

Ed è così che le melodie di Antonio Vivaldi, alias il “prete rosso” per i capelli fulvi, verranno interpretate in tre luoghi iconici per la zona, con il patrocinio del Comune di Arese. Si inizia alle ore 11.00 con Ensemble "Equivoci Vivaldiani" presso Villa la Valera, dove dalle 10 del mattino, grazie a una visita guidata, sarà possibile scoprire il fascino di un capolavoro architettonico settecentesco e simbolo della campagna che cinge Milano con toni smeraldini. Villa Settala-Marietti-Ricotti è infatti un capolavoro incastonato in un giardino all'italiana e corredato da una rara Coffee House di fine Settecento. All’interno della villa si assapora la leggerezza della natura, con gli affreschi risalenti al 1810, che rappresentano le vedute paesaggistiche di Arese e dintorni. Una vera e propria immersione nella bellezza d’un tempo e nel tempo.

Per visita e concerto i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria, inviando una mail ad ars.et.musica@tiscali.it. Non solo luogo dove rombano i motori, ma anche camera in cui risuonano le melodie classiche e intramontabili: così alle ore 15.00 presso il Museo Storico Alfa Romeo va in scena "Luisa Prandina in Rosso: Vivaldi and Friends". Dopo l’imponente restauro conservativo, il Museo della celebre casa automobilistica si prepara a far risuonare la bellezza, la velocità e lo stile, grazie a Luisa Prandina, prima arpa della Filarmonica della Scala, accompagnata dalla voce del mezzosoprano Rachel O’Brien e dall’organo di Ruggero Cioffi, in un affascinante viaggio nella musica barocca. L’ingresso e la visita guidata del Museo hanno un costo fisso di €12.00, l’esibizione musicale è gratuita e su prenotazione, da effettuare inviando una mail a info@museoalfaromeo.com oppure chiamando il numero: 02/44425511.