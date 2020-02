Un concerto speciale per San Valentino dedicato alla Suonoterapia

Venerdì 14 febbraio, in occasione della XVII Giornata Mondiale del Sound Healing, la formazione musicale delle "Mandala Voices" presenta Risonanze - Concerto per la Giornata Mondiale della Suonoterapia, presso il teatro del Centro Asteria. Una serata diversa per trascorrere San Valentino tra le note musicali di alcuni tra i più importanti esponenti della Suonoterapia, "disciplina", come scrivono gli organizzatori, "dalle proprietà riequilibranti da un punto di vista fisiologico, psico-emozionale ed energetico".

Le Mandala Voices

Protagoniste della serata le Mandala Voices, un ensemble vocale costituito da operatrici olistiche sonoro-vibrazionali, che nasce a Milano circa tre anni fa dalla comune passione per il canto e la volontà di condividere le proprietà di auto-guarigione del suono. La formazione propone Workshop, Bagni Sonori, i “Mandala Voices Circle©” - eventi di coinvolgimento partecipativo di loro creazione - e Concerti di Sound Healing. I concetti di impermanenza e meditazione, insieme a quelli dell'ascolto e della condivisione, sono le fondamenta del loro progetto, unico nel suo genere: durante le performance e i workshop si dà vita a ‘Mandala Sonori’ che mettono i partecipanti in stretto contatto gli uni con gli altri.

Il ricavato devoluto in beneficenza

La partecipazione del pubblico sarà a offerta libera e il ricavato sarà devoluto a "Musicians Without Borders", organizzazione no-profit che utilizza la musica come mezzo per rispondere ai bisogni delle società divise e colpite dai conflitti.