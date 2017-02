Concerto di San Valentino con Michelangelo Giordano

In occasione di San Valentino, il cantautore Michelangelo Giordano e la sua band in concerto con lo spettacolo intitolato "L'amore ci chiede amore". Il concerto promuoverà attraverso la musica, ideali di pace, altruismo, fratellanza e amore in contrapposizione a quei sentimenti di odio, rabbia ed egoismo che spesso si concretizzano in azioni di violenza, distruzione e guerra. Pertanto non sarà solo un momento ricreativo, ma anche un invito alla riscoperta dei rapporti umani, spesso offuscati dalla frenesia della società contemporanea. Durante lo spettacolo il cantautore Michelangelo Giordano, accompagnato sul palco dai suoi musicisti, eseguirà alcuni brani dell'album "Le strade popolari" e canzoni dei grandi cantautori italiani che hanno lasciato il segno con un forte messaggio d'amore. Un concerto per rendere la festa di San Valentino, più che una festività commerciale, un vero e proprio promemoria sull'importanza dell'amore. Introduce l'evento Nicoletta Porzano; sul palco con Michelangelo Giordano, Enrico Porazzi alle chitarre, Simone Varamo alle tastiere e al violino, Salvatore Marra al basso ed Emanuele Moraca alle percussioni. Interviene la poetessa Giusy Guarino.