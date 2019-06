Concerto di Sandra Vesely a Milano giovedì 27 giugno 2019

Concerto a ingresso libero della cantante Sandra Vesely a Cantina Urbana, in via Ascanio Sforza sul Naviglio Pavese. L'appuntamento è per giovedì 27 giugno 2019 a partire dalle 20.30 con aperitivo e dj-set e possibilità di cenare; il live partirà alle 21.30 con ingresso libero.

Nata in Svizzera, milanese d'adozione, dalle origini più varie (dalla Russia alla Svezia, passando per la Mongolia), Sandra Vesely, dopo anni di studio di chitarra classica e una laurea in architettura, inizia a scrivere canzoni che uniscono a una forte vena punk trame di stampo minimalista, dalle tinte oscure e caratterizzate da una spiccata componente onirica. Sue figure di riferimento sono PJ Harvey, Laurie Anderson e Diamanda Galàs. Dopo aver studiato basso elettrico con Augusto Gentili e, presso i Civici Corsi Jazz a Milano, con Mino Fabiano, attualmente sta approfondendo lo studio del canto contemporaneo con Laura Catrani. Si sta laureando in musicologia e, nel frattempo, lavora alla scrittura del suo primo album.