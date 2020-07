Gli scaligeri tornano alla Scala in un concerto

Gli strumentisti della Filarmonica della Scala tornano a esibirsi nel loro Teatro nell’ultimo concerto prima della pausa estiva. In attesa di tornare a suonare insieme in autunno, l’orchestra si presenta in cinque ensemble da camera mettendo in luce il virtuosismo e la versatilità dei suoi solisti. Il repertorio spazia dalle Quattro stagioni a un omaggio a Nino Rota.



Mercoledì 15 luglio i musicisti scaligeri tonano a suonare nella sala che hanno dovuto lasciare lo scorso 23 febbraio: quel giorno la rappresentazione pomeridiana de Il trovatore è stata annullata all’ultimo momento, quando già si preparavano a entrare nella buca d’orchestra. In attesa della Messa da Requiem diretta da Riccardo Chailly a settembre nel Duomo di Milano e dei successivi concerti alla Scala in cui torneranno a suonare tutti insieme, seppur distanziati, gli strumentisti della Filarmonica ritrovano il loro Teatro in cinque formazioni da camera che riprendono gli organici dei 24 concerti nei cortili della città organizzati il 26, 27 e 28 giugno dalla Filarmonica in collaborazione con il Teatro alla Scala. Il susseguirsi dei diversi gruppi permette di presentare tutte le sezioni dell’orchestra e valorizzare il virtuosismo dei solisti strumentali.

Ad aprire la serata il trio formato da Marco Zoni al flauto, Giuseppe Russo Rossi alla viola e Luisa Prandina all’arpa, che eseguiranno due movimenti della Sonata di Debussy. L’”Ensemble Mozart”, ovvero Fabien Thouand all’oboe, Andrea Pecolo al violino, Joel Imperial alla viola e Gianluca Muzzolon al violoncello, presenta invece il Quartetto in fa magg. K 370, mentre i fiati propongono due movimenti dalla Petite Symphonie per nonetto di fiati di Charles Gounod.

Gli archi eseguono i due concerti L’inverno e L’estate dal ciclo vivaldiano delle Stagioni, solista la spalla Laura Marzadori, e la serata si conclude con gli ottoni diretti da Brian Earl impegnati nella trascrizione della Sinfonia del Nabucco di Verdi e in un omaggio a Nino Rota.

Dopo il concerto del 15 luglio il Teatro alla Scala resterà chiuso per la pausa estiva, durante la quale saranno portati a termine lavori di manutenzione tra i quali il rifacimento dell’assito del palcoscenico.

La programmazione autunnale sarà presentata nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa.



I concerti sono inseriti nel palinsesto “Aria di Cultura” del Comune di Milano.

Il programma

Quattro concerti per ricominciare

Mercoledì 15 luglio 2020 ~ ore 20

La Scala da Camera

Strumentisti della Filarmonica in concerto



“IL TRIO”, Claude Debussy, dalla Sonata per flauto, viola e arpa



Pastorale, Lento dolce e rubato - Finale, Allegro moderato ma risoluto

Flauto Marco Zoni - Viola Giuseppe Russo Rossi - Arpa Luisa Prandina



“ENSEMBLE MOZART”

Wolfgang Amadeus Mozart

Quartetto in fa magg. K 370 per oboe, violino, viola e violoncello

Oboe Fabien Thouand - Violino Andrea Pecolo

Viola Joel Imperial - Violoncello Gianluca Muzzolon



“I FIATI”

Charles Gounod dalla Petite Symphonie per nonetto di fiati

Andante cantabile – Adagio, Allegretto

Flauto Francesco Guggiola - Oboi Gianni Viero, Renato Duca

Clarinetti Stefano Cardo, Lorenzo Paini

Corni Roberto Miele, Stefano Curci - Fagotti Valentino Zucchiatti, Nicola Meneghetti



“GLI ARCHI”

Antonio Vivaldi, da Le quattro stagioni, per violino, archi e basso continuo

Concerto in fa min. op. 8 n. 4 RV 297 “L’Inverno”

Concerto in sol min. op. 8 n. 2 RV 315 “L’Estate”

Violino solista Laura Marzadori