Un nuovo tour degli Slipknot in arrivo nel 2020. La tappa di Milano

Gli Slipknot hanno rivelato un ‘teaser’ del loro tour europeo 2020, annunciando le città dove la band porterà il loro nuovissimo e spettacolare show live. Sarà possibile accedere alle prevendite anticipate del tour pre-ordinando l’album. Infatti, i fan che pre-ordineranno il nuovo disco degli Slipknot (il sesto della loro carriera), 'WE ARE NOT YOUR KIND', prima delle 12:30 dell’8 agosto via Roadrunner Records e-store, avranno accesso esclusivo ad un codice che garantirà l’accesso anticipato alle vendite dei primi biglietti della leg europea.

Le prevendite

Per pre-ordinare il disco e ottenere il codice di accesso alle prevendite, visitare il sito http://smarturl.it/RR.Slipknot

Tra le città che la band toccherà nel proprio tour, oltre a Milano, anche Dublino, Manchester, Newcastle, Glasgow, Londra, Amsterdam e Francoforte.