Un concerto con le musiche di Star Wars all'Auditorium di Milano

Domenica 14 luglio, per il sesto e ultimo appuntamento all’Auditorium di Milano della stagione estiva 2019, laVerdi ripropone il concerto Star Wars Adventures!.

Il concerto

Il concerto rappresenta musicalmente l’evoluzione della saga di fantascienza più amata della storia del cinema, diretta da George Lucas nel 1977 e giunta ormai all’ottavo episodio.

Nelle vesti di Direttore d'Orchestra Simone Pedroni, pianista di fama internazionale. Dopo il successo di quattro anni fa, il concerto dedicato a Star Wars è arricchito da tre brani eseguiti in prima assoluta italiana: The Adventures of Han, The Rebellion is Reborn e Han Solo and the Princess.

Inizio spettacolo alle ore 20:30.

Credit immagine