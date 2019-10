Concerto straordinario - la piccola stagione

Mozart – concerto per pianoforte e Orchestra 23 in la maggiore KV 488

Tchaikovsky – Serenata per archi in do maggiore op. 48



Terzo appuntamento de “La piccola Stagione” con una serata dedicata alla musica di Mozart e Tchaikovsky interpretata da Bruno Canino e dall’Orchestra Arcangelo Corelli di Ravenna, diretti da Alessandro Pinzauti.



Due protagonisti d’eccezione dopo il grande successo in termini di pubblico e critica dei primi due concerti della Stagione. Ritorna a grande richiesta Bruno Canino diretto da Alessandro Pinzauti, ospite storico e apprezzatissimo delle passate edizioni della Stagione.



Bruno Canino universalmente riconosciuto come uno dei principali esponenti ed interpreti a livello mondiale della musica da camera con pianoforte sarà diretto per l'occasione dalla bacchetta di un Direttore esperto, appassionato, come Alessandro Pinzauti, un artista che ha calcato i palcoscenici più prestigiosi e ha diretto i solisti e le Orchestre più importanti del panorama musicale internazionale.

Ospite della serata sarà anche l’Orchestra Corelli di Ravenna, un’orchestra giovane, entusiasta e che ha dato grandi prove di sé in numerose occasioni.

Il concerto del 12 novembre sarà un momento musicale che resterà negli annali.

Gallery