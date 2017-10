The Blue Dolls in concerto: il 29 ottobre al Blue Note

Domenica 29 ottobre al Blue Note The Blue Dolls si esibisce con un repertorio di canzoni swing italiane dagli anni '30 agli anni '80.

In scaletta i brani più popolari del Trio Lescano, del Quartetto Cetra, di Carosone, Caputo, Paolo Conte e Buscaglione, come: Ma dove vai bellezza in bicicletta, Ma le gambe, Guarda che luna e Volevo un gatto nero. Ad animare lo spettacolo il carisma delle tre "bambole dello swing", tra presentazioni brillanti e gag.

Daniela Placci (soprano), Angelica Dettori (soprano) e Flavia Barbacetto (contralto) sono anche ballerine e tutti i loro movimenti durante lo show sono coreografati.