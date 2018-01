The Killers e Liam Gallaghers in concerto: il 21 giugno a Experience

The Killers e Liam Gallagher saliranno sul palco di Experience il 21 giugno, in occasione di I Days Milano 2018.

The Killers, band indie rock originaria di Las Vegas, è attiva dal 2001 e ha pubblicato cinque diversi album, di cui l'ultimo, Wonderful Wonderful, è uscito nel 2017 e ha raggiunto la posizione numero uno della classifica Billboard Hot 200. Dopo aver partecipato al Festival di Glastonbury dello scorso giugno e registrato un sold out al British Summer Time show all’Hyde Park di Londra, il gruppo americano torna in Italia a distanza di cinque anni dall'ultimo concerto.

Liam Gallagher, leader degli Oasis, lo scorso ottobre ha pubblicato As You Were, suo disco di debutto come solista, che è riuscito a scalare le classifiche europee, posizionandosi al quarto posto come album più venduto in Italia e alla prima posizione per numero di vendite in Gran Bretagna. As You Were, anticipato dai singoli Wall Of Glass, Chinatown, For What It’s Worth​ e Greedy Soul, include prestigiose collaborazioni con artisti quali Adele, Sia, P!nk, Foo Fighters, Radiohead, Lana Del Rey e The Killers.