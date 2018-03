Sold out per il concerto di The Kolors: il 10 marzo al Tunnel

The Kolors suonerà al Tunnel sabato 10 marzo in occasione di Frida Tour, con cinque esibizioni nei club, a marzo. La data di Milano ha registrato il tutto esaurito.

Il gruppo milanese, attivo dal 2010, è diventato famoso nel 2015 dopo aver vinto la 14esima edizione del talet show Amici. A oggi ha pubblicato tre album e sei singoli, tra cui i notissimi OK e Me Minus You. Il 19 maggio 2017 è uscito il nuovo disco You, mentre dal 30 giugno è in radio il brano Crazy. Nel 2018 The Kolors ha partecipato al 68° Festival di Sanremo nella categoria Campioni con il brano Frida (mai, mai, mai).