Concerto di The Script: il 10 giugno al Mediolanum Forum

The Script suonerà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) domenica 10 giugno, in occasione di European Freedom Child Tour.

Nata nel 2011 a Dublino, la pop band irlandese debutta sulla scena musicale nel 2008 con il sigolo We Cry, che ottiene un'incredibile successo in diversi paesi. Da allora il trio ha pubblicato cinque album, ottenuto una serie di riconoscimenti - World Music Awards (2008), Meteor Ireland Music Awards (2009, 2010), Brit Awards (nomination nel 2011 e 2013) - e collezionato moltissime esibizioni live, tra cui quella davanti alla Regina Elisabetta del 2013.